Якутск, 30 августа, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В Чурапчинском районе Якутии перевернулась моторная лодка, два человека погибли. Следственное управление СК РФ по региону проводит процессуальную проверку по факту трагедии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Мужчины утонули 29 августа в реке Амга недалеко от села Мындагай. Всего в лодке находились четыре пассажира, два из них спаслись. Самостоятельно выбрался на берег один мужчина, он позвал на помощь.

«Состояние здоровья у спасенных удовлетворительное, они отказались от госпитализации. В настоящее время силами МЧС, МВД, местной администрации, общественности и родственников проводятся мероприятия по поиску утонувших», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Янском районе пропали без вести люди, отправившиеся в море на катерах. Трое мужчин не дают о себе знать уже несколько дней.