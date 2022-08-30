Вашингтон, 30 августа, 2022, 05:07 — ИА Регнум. На Kickstarter началась кампания, инициаторы которой заявили, что хотят создать масштабную ролевую инди-игру World of Anterra, которая будет представлять собой «Skyrim с пиксельной графикой». Об этом 30 августа сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Студия 81 monkeys отметила, что начнёт работать над игрой только в том случае, если кампания достигнет заявленной цели ($99 599) на краудфандинговой платформе к 23 сентября 2022 года. В этом случае разработчики обещают выпустить World of Anterra в 2023 году. Отметим, что на момент создания этой новости им уже удалось собрать более $47 тыс. На Kickstarter-странице проекта опубликован анонсирующий трейлер, который знакомит геймеров с концепцией и графикой игры.

Отметим, что 81 monkeys ранее выпустила только игры Sudoku Scramble и The Chore App для устройств под управлением iOS и Android. На своём сайте разработчики объявили, что будут разрабатывать World of Anterra для ПК и консолей.