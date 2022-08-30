Пекин, , 05:04 — REGNUM Китайские исследователи недавно выяснили, как глобальное потепление изменяет период развития плодов древесных видов в умеренным климате, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Яблоня Дарья Драй © ИА REGNUM

Потепление климата значительно изменило фенологию растений. В отличие от широко распространенных сообщений о продлении вегетационного периода, вызванного потеплением, реакция периода развития плодов от цветения до плодоношения остается в значительной степени неисследованной, особенно для древесных растений.

Исследователи из Южно-Китайского ботанического сада при Китайской академии наук проанализировали более 560 000 наблюдений на месте за датами цветения и плодоношения шести древесных видов растений умеренного климата на 2958 европейских фенологических наблюдательных площадках с 1980 по 2013 год.

Они обнаружили, что время цветения и плодоношения всех видов увеличивалось с потеплением климата, и, соответственно, весь период развития плодов демонстрировал опережающую тенденцию, согласно статье, опубликованной в журнале Global Change Biology.

Исследование также показало, что опережающие темпы цветения и плодоношения не обязательно были одинаковыми для любого данного вида, что приводило к различным изменениям продолжительности периода развития плодов у видов с потеплением климата.

Различная реакция периода развития плодов указывает на то, что растения используют различные репродуктивные фенологические стратегии, чтобы справиться с потеплением климата. Это может изменить адаптивность видов и повлиять на структуру и функционирование лесных экосистем.