Хельсинки, 30 августа, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Финская энергетическая компания Väre столкнулась с ростом числа обращений от коммерческих потребителей, желающих перейти с дневного использования электроэнергии на ночное. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампа

Такие запросы поступают в основном от организаций с высокой долей автоматизации и задействованием роботов. В Väre отметили, что количество подобных заявлений достигло десяти. Компании считают, что переход на ночной режим позволит им сократить затраты на энергию, которая будет стоить для меньше ночью, чем во время пиковых дневных нагрузок.

В Väre добавили, что те малые предприятия, которые потребляет около 500 мегаватт-часов в год, смогут экономить до €50 тысяч благодаря новому режиму. В случае крупных организаций экономия может достигать миллионы евро. Вместе с тем работа в ночные часы потребует от организаций провести переговоры со своими сотрудниками, поскольку по закону за работу ночью им должны выплачивать надбавки и сокращать смены, что приведет к повышению издержек на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа один из крупнейших в Европе производителей туалетной бумаги финская компания Metsä Tissue, предупредила об угрозе дефицита своей продукции на фоне энергетического кризиса на европейском континенте.