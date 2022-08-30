Тюмень, 30 августа, 2022, 05:04 — ИА Регнум. В Тюменской области День знаний пройдёт в традиционном формате. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Httpznamus.ru День знаний

При этом рекомендуется провести линейки, классные часы и экскурсии на открытом воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области все школы готовы к учебному году. В 2022 году за парты в регионе сядут около 243 тысяч школьников. Из них 26,5 тысяч — первоклассники, 11,2 тысяч — выпускники.