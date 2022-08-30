Хух-Хото, Китай, , 05:00 — REGNUM Общий объем внешней торговли автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая за первые семь месяцев 2022 года достиг почти 81,3 млрд юаней (около $11,8 млрд), увеличившись на 19,8% в годовом исчислении, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

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Импорт северного региона Китая с января по июль увеличился на 10,9% в годовом исчислении до 46,6 млрд юаней, в то время как его экспорт составил 34,6 млрд юаней, увеличившись на 34,4% в годовом исчислении. За этот период экспорт машиностроительной и электротехнической продукции, а также высокотехнологичной продукции в регионе быстро рос, увеличившись на 78,4% и 80,1% соответственно.

Объем импорта и экспорта частных предприятий достиг 54,8 млрд юаней, увеличившись на 26,7% в годовом исчислении, что составляет 67,4% от общего объема внешней торговли региона. Показатели предприятий с иностранными инвестициями достигли почти 6,5 млрд юаней, увеличившись на 46,1% в годовом исчислении.

В течение этого периода импорт и экспорт между Внутренней Монголией и ее основными торговыми партнерами продолжали расти. Товарооборот между Внутренней Монголией и Монголией достиг почти 21,5 млрд юаней, увеличившись на 24,1% в годовом исчислении. Показатели между регионом и Россией, странами «Пояса и пути», а также другими членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) резко возросли, увеличившись на 5,5%, 23,3% и 11,2% в годовом исчислении соответственно.