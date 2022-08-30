Порт-о-Пренс, , 04:52 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновений демонстрацией с полицией города Пти-Гоав на западе Гаити, сообщает газета Rezo Nowdes.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Роланд Ратон скончался в своем доме в районе Беатрис. Будучи астматиком, он не перенес слезоточивого газа, который полиция обильно применила для разгона протестующих в Жюбиле», — уточняет издание.

Отмечается, что десять человек получили в ходе столкновений травмы. При этом у двоих из них — огнестрельные ранения.

Также протестные акции против роста преступности в Гаити прошли в столице страны Порт-о-Пренсе. Сотни жителей города прошли колонной к резиденции главы правительства, где полиция их разогнала с применением спецсредств. Поводом для новой волны протестов послужил резонансный случай, когда бандиты убили десять человек при попытке похищения людей в городе Круа-де-Буке.