Лондон, 30 августа, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Выдачу лицензий на бурение для последующей добычи газа и нефти в Северном море и освоения новых месторождений намерена одобрить глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае своей победы на выборах премьер-министра страны. Об этом 29 августа пишет газета Times.

Policy Exchange Лиз Трасс

Предполагается, что это решение будет одним из первых в случае избрания Трасс главой правительства, поскольку таким способом правительство Великобритании будет пытаться обеспечить энергобезопасность страны. По данным источников издания, Трасс может выдать как минимум 130 лицензий на бурение и разведку месторождений, но эксперты считают такой прогноз маловероятным, так как подобная мера приведёт к резкому снижению цен на энергоресурсы внутри страны.

Также ожидается, что в случае победы Трасс кабинет министров будет мотивировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для наращивания производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии в стране зимой, которая угрожает стране из-за дефицита газа.