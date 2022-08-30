Херсон, Бывш. УССР, , 04:46 — REGNUM Херсонской области ничего не угрожает, так как российская армия надежно защищает ее от нападения киевских террористов, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа киевские боевики предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях по трем направлениям. В ходе отражения атаки российские войска уничтожили 26 танков, 23 боевых машины, два самолета-штурмовика Су-25 и до 500 карателей. Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что попытки прорыва киевских боевиков в направлении Херсона являлись самоубийством, а не наступлением.

Читайте ранее в этом сюжете: Это не наступление, а самоубийство: эксперт об «атаке» ВСУ на Херсон