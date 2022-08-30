Париж, , 04:27 — REGNUM Власти Польши призывают Францию ускорить поставки оружия киевскому режиму, сообщил журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы правительства, он также попросил Макрона увеличить финансовую поддержку для Киева. Кроме того, Моравецкий отметил, что киевский режим должен надеяться на своих союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время Германия поставит Киеву новое современное оружие, включая средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

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