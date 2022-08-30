Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Покинуть Соединённые Штаты из-за роста преступности в стране выразил готовность британский культовый рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн. Такое заявление артист сделал 29 августа в интервью The Observer.

Оззи Осборн (сс) Portal Focka

Своё желание покинуть США, где он проживает уже более 20 лет, Оззи Осборн объяснил резким ростом насилия и преступности в стране.

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», — отметил музыкант.

Жена Осборна Шэрон дополнила, что Штаты перестали быть «нормальным местом» для жизни.

Рост насилия и числа массовых убийств в США стал одним из обсуждаемых вопросов в текущем году, после нескольких случаев расстрелов граждан в разных городах страны. В частности, в мае текущего года произошло сразу два массовых убийства: в супермаркете в Буффало, где погибли десять человек, и в начальной школе в Ювальде, где погибли 19 детей и две учительницы.

После этих громких случаев закон об ограничении прав на продажу оружия был скорректирован президентом США Джозефом Байденом, теперь в стране действует ограничение на продажу оружия лицам младше 21 года. Однако после принятия этой меры, в июле, в пригороде Чикаго мужчина совершил массовое убийство, расстреляв семерых прохожих.

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