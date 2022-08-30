Бразилиа, , 03:57 — REGNUM Обвиняемый в убийстве супруга немецкий консул в Рио-де-Жанейро Уве Херберт Ханн покинул Бразилию и находится в Германии. Об этом 30 августа сообщил новостной портал G1.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Немецкий дипломат Уве Херберт Ханн был освобождён 25 августа после трёх недель содержания под арестом в связи с расследованием убийства его супруга, гражданина Бельгии Вальтера Анри Максимилиана Биоту. Никаких ограничений на дипломата после освобождения из-под стражи не накладывалось.

После освобождения Ханн вылетел из Бразилии во Франкфурт-на-Майне и сейчас находится в Германии. 30 августа прокуратура Бразилии предъявила немецкому дипломату официальные обвинения и потребовала его ареста в связи с обнаруженными в деле отягчающими обстоятельствами.

Напомним, Ханн был задержан полицией Бразилии 7 августа по подозрению в убийстве своего супруга Биота, который скончался 5 августа, причиной его смерти была названа черепно-мозговая травма. Сам Ханн уверял, что Биот погиб в результате несчастного случая, упав на пол в состоянии алкогольного опьянения. Однако при расследовании на теле Биота медики нашли множественные повреждения, не связанные с падением.

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