Стокгольм, 30 августа, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Пожар произошел на пароме Stena Scandica у берегов Швеции в Балтийском море, сообщило на своем сайте морское управление королевства.

Pexels Пожар

Судно следовало из латвийского порта Вентспилс. Возгорание началось, когда судно проплывало в районе шведского острова Готска-Санден. На борту судна находилось около 300 человек. Никто из них не пострадал. Эвакуация с судна не потребовалась.

Пожар удалось потушить. После паром решили отбуксировать в город Нюнесхамн. В компании Stena Line, которая владеет кораблем, уточнили, что пожар вспыхнул из-за возгорания рефрижератора, находившегося на автомобильной палубе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно с экипажем. В результате инцидента погиб один человек и четверо пропали без вести. Еще троих удалось спасти.