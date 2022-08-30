Финикс , США, 30 августа, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Крис Рок, выступая перед зрителями в Финиксе (штат Аризона, США) сообщил, что организаторы «Оскара» предложили ему провести следующую церемонию вручения премии, которая должна пройти в марте 2023 года, но он отказался от этого предложения. Об этом 30 августа сообщает газета The Arizona Republic.

(сс) Andy Witchger Крис Рок

Во время этого стенд-ап выступления актёр сказал, что ему также предложили сняться в рекламе Суперкубка (Super Bowl — финальная игра в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги), но и на это предложение он ответил отказом.

Говоря о возможном возвращении к роли ведущего «Оскара», Рок пошутил, сравнив его с возвращением на место преступления. Он провёл параллели с убийством бывшей жены актёра О. Джей Симпсона, одной из причин которого стало то, что женщина оставила очки в одном из итальянских ресторанов.

Напомним, в июле 2022 года Уилл Смит выложил в Сеть видео, в котором попросил прощения у Криса Рока за то, что дал ему пощёчину во время 94-й церемонии вручения «Оскара». Актёр подчеркнул, что его поведение было «неприемлемым», и предложил Року поговорить о произошедшем, когда он будет к этому готов.