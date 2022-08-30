Вашингтон, 30 августа, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Китай требует от Соединенных Штатов прекращения поставок вооружений на Тайвань, заявил официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, поощряет сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что Пекин призывает США прекратить любые контакты в военной сфере с Тайванем, а также разорвать все контракты на поставки оружия. Он отметил, что действия Вашингтона лишь усугубляют ситуацию в Тайваньском проливе. Дипломат подчеркнул, что Китай предпримет всевозможные меры для защиты собственного суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты The Politico рассказали, что президент США Джо Байден попросил американский Конгресс одобрить продажу Тайваню противокорабельных ракет, а также ракет класса «воздух — воздух». Общая сумма контракта оценивается в $1,1 млрд.