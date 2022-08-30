Красноярск, , 03:40 — REGNUM Во вторник, 30 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Конец августа. Гремячая Грива Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:20 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 30 на 31 августа ожидается до +12… +13 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 4−9 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В среду, 31 августа, в Красноярске до +21… +23 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +15… +17 °C, облачно, небольшой дождь.

В четверг, 1 сентября, в Красноярске ожидается до +18… +21 °C днём и до +14… +16 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 30 августа в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −3 °C.

В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность V класса.

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