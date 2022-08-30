Эль-Кувейт, 30 августа, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Посольство Кувейта в Багдаде призвало своих граждан в Ираке покинуть эту страну, сообщило Кувейтское государственное информационное агентство (KUNA).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

Дипмиссия также попросила тех, кто намеревается поехать в соседнюю республику, отложить свои планы из-за столкновений сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженных формирований его политических противников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал SHAFAQ News распространил информацию о том, что из-за столкновений в Ираке сотрудники нидерландского посольства в Багдаде эвакуировались в здание немецкой дипмиссии.

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