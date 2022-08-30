Каир, , 03:31 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил президенту Ирака Бархаму Салеху свою помощь в урегулировании конфликта в республике. Об этом сообщила пресс-служба египетского лидера.

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«Президент во время телефонного разговора подчеркнул полную поддержку Египта Ираку в нынешних обстоятельствах, выразив готовность Египта вместе с арабскими братьями внести свой вклад в любые совместные усилия по прекращению эскалации и конфронтации», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ираке начались массовые столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными группировками его оппонентов. Бои с применением стрелкового оружия идут в Басре и иракской столице в Багдаде. При столкновениях погибли не менее 20 человек.

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