Тбилиси, 30 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили и другие члены кабинета министров положительно оценили экономическое развитие страны за последние несколько месяцев, сообщил 29 августа грузинский телеканал «Рустави 2».

gov.ge Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр рассказал о двузначном экономическом росте и снижении уровня безработицы за семь месяцев текущего года. Гарибашвили сообщил, что прогноз экономического роста Грузии увеличился с 5% до 8%. Глава правительства сказал о стабильной ситуации в регионе.

Грузия, по его словам, также рассчитывает на повышение экономических показателей. Так, в июле экспорт увеличился на 40%, что составляет более $540 миллионов. Такая тенденция продолжается, и это также влияет на другие экономические показатели.

Вице-премьер Леван Давиташвили считает, что текущие данные дают позитивные ожидания того, что процентные показатели роста сохранятся и в будущем. Министр сельского хозяйства Отар Шамугия заявил, что снижения экспорта сельскохозяйственной продукции нет, и поэтому нынешняя ситуация является позитивной.

На заседании правительства стало известно, что парламент будет работать над тремя новыми законопроектами, которые касаются присоединения Грузии к единой зоне евро. По словам Гарибашвили, не будет необходимости далее использовать банки-корреспонденты или посредников для переводов с ЕС, что является положительным моментом для грузинских граждан.

Экономическая команда правительства заявила, что если сохранятся подобные темпы экономического роста, то уровень бедности населения в последующие годы продолжит снижаться.