Лос-Анджелес, США, 30 августа, 2022, 03:24 — ИА Регнум. К команде проекта фильма по комиксу «Рыжая Соня» присоединился британский актёр Оливер Тревена. Об этом 30 августа сообщает портал Deadline.

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Зрители могли видеть Тревену в хорроре «Пока мы спим» (While We Sleep) и боевике «Прослушка» (Wire Room), он также известен тем, что регулярно выступает в качестве ведущего шоу «Молодой Голливуд». Актёр сыграет Тр`аала — гладиатора, являющегося союзником главной героини в войне против злого императора.

Для справки: производством картины занимается студия Millennium Media, съёмки первых сцен сейчас проходят в Болгарии. В качестве режиссёра проекта выступает Эм Джей Бассет («Львица», «Соломон Кейн», «Сайлент Хилл 2»), главная роль в итоге досталась актрисе Матильде Лутц («Выжившая», «Зона 414», «Звонки»).

Отметим, экранизация «Рыжей Сони» считается одним из «долгостроев» Голливуда, проект впервые был анонсирован около 15 лет назад, за прошедшие годы он сменил нескольких режиссёров и и исполнительниц главных ролей. В марте 2022 года СМИ сообщили, что режиссёр Джилл Солоуэй отказался снимать фильм, а Ханна Джон-Кэймен, которая должна была сыграть Рыжую Соню, покинула проект.