Нью-Йорк, США, 30 августа, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 августа снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 184,41 пункта (0,57%), до уровня 32 098,99 пункта. S& P 500 подешевел на 27,05 пункта (0,67%), до уровня 4030,61 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 124,04 пункта (1,02%), до уровня 12 017,67 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,89 (4,19%), до уровня $96,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 августа — последнего рабочего дня недели — резким снижением на фоне данных по экономике и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

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