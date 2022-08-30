Пермь, , 03:22 — REGNUM В арбитраж Пермского края поступил финансовый иск от энергосбытовой компании, которая пытается взыскать задолженность с одного из крупных налогоплательщиков — АО «Березниковский содовый завод». Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление от ПАО «Пермская энергосбытовая компания» в базе суда зарегистрировано 25 августа 2022 года. Сумма иска — 14 241 372,92 рубля.

Завод-ответчик позиционируется как крупнейший в России производитель соды и карбонатных пород. Предприятие ведёт свою историю 1883 года. По данным на первое полугодие 2022 года, актив на 95,84% принадлежит АО «Башкирская содовая компания», акции которого были деприватизированы по иску Генпрокуратуры России и вернулись на баланс государства.