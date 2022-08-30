Калининград, , 03:16 — REGNUM Завод из Ленинградской области через суд пытается взыскать крупную задолженность с Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Арбитраж Калининградской области, куда иск подан как по месту «прописки» ответчика, рассмотрит претензии истца 19 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцом в этом споре является ПАО «Завод «Буревестник», заявившее долг в размере 41 696 842,97 рубля. Дело инициировано 24 августа и слушает его судья Надежкина.

Детали спора пока не раскрывались.

28 сентября 2022 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти также рассмотрит иск «Буревестника» к заводу «Звезда» на сумму 4,8 млн рублей.

Напомним, завод «Янтарь», ведущий свою историю с 1945 года, также в июне 2022 года подал исковое заявление к Минобороны России, с которого пытается взыскать более 24 млн рублей.