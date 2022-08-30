Калининград, 30 августа, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Завод из Ленинградской области через суд пытается взыскать крупную задолженность с Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Арбитраж Калининградской области, куда иск подан как по месту «прописки» ответчика, рассмотрит претензии истца 19 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Истцом в этом споре является ПАО «Завод «Буревестник», заявившее долг в размере 41 696 842,97 рубля. Дело инициировано 24 августа и слушает его судья Надежкина.

Детали спора пока не раскрывались.

28 сентября 2022 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти также рассмотрит иск «Буревестника» к заводу «Звезда» на сумму 4,8 млн рублей.

Напомним, завод «Янтарь», ведущий свою историю с 1945 года, также в июне 2022 года подал исковое заявление к Минобороны России, с которого пытается взыскать более 24 млн рублей.