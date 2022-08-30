Вашингтон, 30 августа, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Бесплатная раздача тестов на коронавирус в США будет прекращена из-за отказа Конгресса страны одобрить дальнейшее финансирование программы, сообщается на сайте программы по тестированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Используя указанный ресурс, любой желающий мог заказывать без оплаты тесты для бытового применения. Телеканал NBC передал о том, что отставшая часть тестов будет храниться на случай осеннего подъема заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post выпустила статью, в которой сказано, что власти США, где продолжается распространение коронавирусной инфекции, не готовы к новой пандемии какого-либо опасного вируса.