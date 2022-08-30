Тбилиси, , 09:45 — REGNUM В Грузии наряду с Германией, Чехией и Италией будут проходить матчи чемпионата Европы по баскетболу-2022, сообщает 29 августа грузинский телеканал «Рустави 2».

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Грузия впервые примет баскетбольный турнир такого масштаба. В столице страны на «Тбилиси-арене» с 1 по 7 сентября встретятся между собой команды группы «А»: сборные Грузии, Испании, Черногории, Турции, Бельгии и Болгарии. В тбилисском парке Рике будет расположена баскетбольная фан-зона, где 31 августа и пройдёт торжественное открытие чемпионата.

Напомним, что 41-й чемпионат Европы по баскетболу должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год. Сборная России, пробившаяся в финальную часть чемпионата отстранена от участия решением FIBA.