В Москве банкротят гостиницу с неизвестным собственником
Москва, 30 августа, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Налоговая служба пытается обанкротить ООО «Гостиница «Восход», которое управляет одноименным отелем. Арбитраж Москвы рассмотрит претензии 20 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление к ООО «Гостиница «Восход», относительно собственника которого стоит отметка о недостоверности данных, было подано 25 августа 2022 года. Дело 29 августа 2022 года приняла судья Бубнова.
Сумма задолженности перед инспекцией ФНС №15 по Москве в деле не раскрывается.
В мае 2022 года Пенсионный фонд в лице одного из своих управлений через суд взыскал с компании штрафные санкции за непредставление в установленные сроки индивидуальных сведений.
В ЕГРЮЛ гостиница, по адресу регистрации которой в справочниках числится одноимённый отель на Алтуфьевском шоссе, фигурирует с марта 2019 года. Владельцем и директором был указан Илья Гагаев, но в выписке есть отметка, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице).