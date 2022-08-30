Москва, 30 августа, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Налоговая служба пытается обанкротить ООО «Гостиница «Восход», которое управляет одноименным отелем. Арбитраж Москвы рассмотрит претензии 20 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление к ООО «Гостиница «Восход», относительно собственника которого стоит отметка о недостоверности данных, было подано 25 августа 2022 года. Дело 29 августа 2022 года приняла судья Бубнова.

Сумма задолженности перед инспекцией ФНС №15 по Москве в деле не раскрывается.

В мае 2022 года Пенсионный фонд в лице одного из своих управлений через суд взыскал с компании штрафные санкции за непредставление в установленные сроки индивидуальных сведений.