Багдад, , 03:06 — REGNUM В посольстве США, расположенном в правительственном квартале Багдада — так называемой «зелёной зоне» иракской столицы, в ночь на 30 августа сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает портал SHAFAQ News.

Посольство США в Ираке Diplomacy.state.gov

По информации журналистов портала, в районе расположения правительственных учреждений Ирака и посольств иностранных государств были слышны звуки взрывов. Обстрел «зелёной зоны» ракетами также подтверждает телеканал Al Arabiya.

По последним данным медиков, в ходе вооружённых столкновений на территории правительственного квартала Багдада погибло не менее 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники нидерландского посольства в Ираке из-за беспорядков в стране эвакуировались в здание дипмиссии Германии.

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