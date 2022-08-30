Париж, 30 августа, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Участие в озвучании полнометражной картины, повествующую о жизни первобытных людей, примет экс-президент Франции Франсуа Олланд. Об этом 29 августа сообщило агентство France-Presse.

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

Картину по мотивам комикса «Кремень в большом городе» (Silex and the City) снял Жюльен Бержо. Он рассказал, что неоднократно встречался с Олландом, когда работал карикатуристом, и назвал экс-президента Франции гиперсмешным и сумасшедшим комиком. Режиссёр не уточнил, какую роль будет озвучивать Олланд, но указал, что экс-французский лидер открывает фильм, а затем участвует в повествовании на протяжении всей киноистории.

Режиссёр выразил надежду, что кинофильм выйдет в свет уже в 2023 году и уточнил, что в его сериале уже появлялись знаменитые учёные, спортсмены и журналисты, но с президентом страны он работает впервые.

Сериал повествует о первобытных людях, живших 40 тыс. лет назад, но при этом им знакомы проблемы современных людей. Автор сериала рассказал, что очередную часть хочет посвятить политической жизни Франции, а одного из персонажей будут звать «Кромакронец» — имя, образованное слиянием слова «кроманьонец» и «Макрон» — намёк на действующего французского лидера Эммануэля Макрона.

Первые комиксы серии о первобытных людях были изданы в 2009 году, а созданный Бержо по этой вселенной сериал с 2012 на телеканале Arte показывают, его последний, 5-й сезон, вышел в 2017 году.