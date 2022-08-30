Веллингтон, , 02:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 30 августа в Тихом океане к югу от новозеландских островов Кермадек, сообщила на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Океан Joel Hatfield

Очаг подземных толчков находился на глубине 31,8 км. Сведений о погибших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа землетрясение магнитудой 6,4 произошло на островах Ментаваи в Индонезии. Подземные толчки вынудили более 2,3 тыс. жителей архипелага покинуть свои дома.

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