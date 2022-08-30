Владивосток, 30 августа 2022, 02:45 — REGNUM В посёлке Кировский в Приморском крае при пожаре в жилом доме погибли двое мужчин и женщина. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме в посёлке Кировский Кировского района поступило в дежурную часть 03:10 по местному времени (20:10 мск 29 августа).
По информации ведомства, на момент прибытия пожарных дом изнутри был полностью охвачен пламенем, которое вырывалось на крышу.
В настоящее время на месте трагедии работают дознаватели МЧС России и следователи регионального управления СК РФ.
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