Владивосток, 30 августа, 2022, 02:45 — ИА Регнум. В посёлке Кировский в Приморском крае при пожаре в жилом доме погибли двое мужчин и женщина. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Сообщение о пожаре в частном жилом доме в посёлке Кировский Кировского района поступило в дежурную часть 03:10 по местному времени (20:10 мск 29 августа).

пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю «Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух погибших мужчин и одной погибшей женщины».

По информации ведомства, на момент прибытия пожарных дом изнутри был полностью охвачен пламенем, которое вырывалось на крышу.

В настоящее время на месте трагедии работают дознаватели МЧС России и следователи регионального управления СК РФ.

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