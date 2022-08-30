Менло-Парк, США, , 02:42 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Twitter зафиксированы в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-сервисов.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно его данным, большая часть жалоб на некорректную работу платформы поступает из Польши, Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. По сообщениям пользователей, работа официального сайта происходит некорректно. Также сбои в работе соцсети заметили жители Австрии, Бельгии, Нидерландов и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа фиксировался масштабный сбой в работе сервисов корпорации Google. Тогда проблемы с работой поисковика заметили жители США, Канады, Германии, Великобритании и Японии. Также 18% пользователей жаловались на некорректную работу сайта.