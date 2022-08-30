Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе попросил не считать состояние здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили плохим заранее. Об этом 29 августа сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналистов, какова будет позиция правосудия, если эксперты сделают вывод, что здоровье Саакашвили препятствует отбыванию им наказания, Брегадзе сказал: «Почему-то вы говорите в негативном контексте и делаете такой вывод, что оно будет плохим? А вы знаете, что оно будет именно плохим? Может быть, оно будет очень хорошим? И не имеется никаких таких серьёзных проблем со здоровьем? Выводов может быть два или три, а вы говорите об автоматически наихудшем и негативном сценарии. Мы не говорим о таком сценарии, и я хотел бы повторить, что каким бы ни был вывод, в данном случае суд, а не министерство юстиции принимает решение об освобождении от наказания или об отсрочке приговора».

Напомним, сторонники Саакашвили считают, что состояние здоровья экс-президента не позволяет ему отбывать наказание в тюрьме и требуют отпустить его на лечение за границу.