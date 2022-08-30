Тбилиси, 30 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе попросил не считать состояние здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили плохим заранее. Об этом 29 августа сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Отвечая на вопрос журналистов, какова будет позиция правосудия, если эксперты сделают вывод, что здоровье Саакашвили препятствует отбыванию им наказания, Брегадзе сказал: «Почему-то вы говорите в негативном контексте и делаете такой вывод, что оно будет плохим? А вы знаете, что оно будет именно плохим? Может быть, оно будет очень хорошим? И не имеется никаких таких серьёзных проблем со здоровьем? Выводов может быть два или три, а вы говорите об автоматически наихудшем и негативном сценарии. Мы не говорим о таком сценарии, и я хотел бы повторить, что каким бы ни был вывод, в данном случае суд, а не министерство юстиции принимает решение об освобождении от наказания или об отсрочке приговора».

Напомним, сторонники Саакашвили считают, что состояние здоровья экс-президента не позволяет ему отбывать наказание в тюрьме и требуют отпустить его на лечение за границу.