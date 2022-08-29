Париж, 30 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в краткосрочной перспективе страна не сможет найти замену российскому газу и французские предприятия должны снижать потребление энергии на фоне сокращения поставок из России. Об этом она сказала 29 августа на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Глава правительства отметила, что к концу лета газохранилища страны будут заполнены полностью. По словам Борн, власти Франции точно уверены в том, что этой зимой у республики будет меньше газа, чем в предыдущие годы.

Премьер-министр также подчеркнула, что если Москва полностью откажется от снабжения Европы голубым топливом, то страны континента столкнутся с его дефицитом уже зимой. Вместе с тем Борн утверждает, что Франция находится в менее уязвимом положении, чем другие европейские государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа госсекретарь по делам Европы при французском министерстве иностранных дел Лоуренс Бун заявил, что Франция собирается поставлять газ в Германию, поскольку ФРГ снабжает Францию электроэнергией.