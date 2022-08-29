Токио, 30 августа, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Геймдизайнер Масахиро Сакураи, наиболее известный как создатель франшиз Kirby и Super Smash Bros., запустил видеоблог об игровом дизайне. Об этом 30 августа сообщает портал GamesRadar.

Super Smash Bros. Ultimate

Видеоресурс разработчика резко стал набирать популярность, всего за неделю после его запуска число подписчиков превысило отметку 365 тыс. В роликах, длительность которых в среднем составляет менее 10 минут, Сакураи даёт краткие пояснения по поводу определённых концепций геймдизайна, касающихся таких понятий, как риск, вознаграждение, частота кадров и т.д.

Например, в одном из роликов разработчик в течение четырёх минут объясняет, как и зачем нужно создавать короткую паузу, которую видит игрок в тот момент, когда его персонаж наносит в Smash Bros. удар по противнику. Позже в видео Сакураи на примерах нескольких игр показывает, как работает эта концепция.

Напомним, 3 августа 2022 года Масахиро Сакураи отметил день рождения, геймдизайнеру исполнилось 52 года. В июне 2022 года разработчик отметил, что очередное загружаемое дополнение (DLC) Super Smash Bros. станет для игры последним.