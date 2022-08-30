Лондон, 30 августа 2022, 02:13 — REGNUM Переговоры по поводу строительства пяти новейших фрегатов Type 26 для военно-морских сил (ВМС) Великобритании ведутся министерством обороны королевства с британской компанией BAE Systems, 29 августа сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на организацию.

Фрегаты Type 26
Фрегаты Type 26
Defence Imagery

По сведениям журналистов, переговоры идут уже более полтора лет и находятся на завершающем этапе. В 2017 году власти заключили контракт о поставке трех таких кораблей за 3,7 млрд фунтов стерлингов (свыше $4,3 млрд).

Всего минобороны хочет получить восемь фрегатов Type 26. Планируется, что на их строительство потребуется несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля ВМС Великобритании объявили о том, что флот королевства получил новое экспериментально-исследовательское судно «Патрик Блэкетт XV».

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