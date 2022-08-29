Лондон, 30 августа, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Переговоры по поводу строительства пяти новейших фрегатов Type 26 для военно-морских сил (ВМС) Великобритании ведутся министерством обороны королевства с британской компанией BAE Systems, 29 августа сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на организацию.

Defence Imagery Фрегаты Type 26

По сведениям журналистов, переговоры идут уже более полутора лет и находятся на завершающем этапе. В 2017 году власти заключили контракт на поставку трех таких кораблей за 3,7 млрд фунтов стерлингов (свыше $4,3 млрд).

Всего минобороны хочет получить восемь фрегатов Type 26. Планируется, что на их строительство потребуется несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля ВМС Великобритании объявили о том, что флот королевства получил новое экспериментально-исследовательское судно «Патрик Блэкетт XV».