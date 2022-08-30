Нью-Йорк, США, , 02:04 — REGNUM Деньги, украденные у афганского народа, призвал вернуть американского постпреда при ООН Линду Томас-Гринфилд российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Соответсвующее заявление российский дипломат сделал 29 августа на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», — сказал Небензя в ответ на утверждения Томас-Гринфилд о том, что Россия, якобы участвует недостаточно в финансировании восстановления Афганистана.

Российский дипломат напомнил, что экономика Афганистана была фактически уничтожена за 20 лет оккупации страны США и НАТО. Вместо признания и исправления своих ошибок, Россию призывают заплатить по чужим счетам. Небензя отметил, что циничность подобных заявлений «просто поражает».

«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам. А для начала нужно вернуть афганскому народу украденные у него деньги», — указал Небензя.

Российский дипломат добавил, что Россия помогала и будет помогать Афганистану, а США предложил сосредоточится на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет оккупации, в результате которой страна была разрушена, а её жители поставлены на грань выживания.

«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», — указал Небензя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский постпред при ООН Небензя уже неоднократно говорил о попытках США уйти от ответственности за кризис в Афганистане.

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