Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Министерство юстиции не исключает проведения «другой независимой экспертизы» для бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил глава ведомства Рати Брегадзе после заседания правительства, сообщил 29 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Что касается состояния здоровья Саакашвили, Специальная пенитенциарная служба делала, делает и всегда будет делать всё возможное, чтобы обеспечить защиту его права на здоровье. Как вы знаете, он уже несколько месяцев находится в клинике «Вивамед», он также проходит обследование в центре «Эмпатия», и мы не исключаем возможности проведения ещё одного независимого обследования», — сказал Брегадзе.

Напомним, что 29 августа Саакашвили прошёл обследование у американского и швейцарского медицинских экспертов.