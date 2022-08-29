Багдад, 30 августа, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Сотрудники нидерландского посольства в Ираке эвакуировались в здание дипмиссии Германии из-за беспорядков в стране, сообщает портал SHAFAQ News со ссылкой на осведомленный источник в иракских силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Сотрудники посольства Нидерландов являются гостями посольства Германии в районе Аль-Мансур», — заявил он.

Источник уточнил, что эвакуация проводилась на случай непредвиденных обстоятельств, к которым могут привести столкновения в Багдаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ираке начались вооруженные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными группировками его противников. Бои проходят в Багдаде и Басе, применяется стрелковое оружие и минометы. В результате столкновений в Багдаде погибли уже не менее 20 человек.