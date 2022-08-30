Багдад, 30 августа 2022, 01:40 — REGNUM Не менее 20 человек погибли в ходе вооруженного противостояния на территории правительственного квартала иракской столицы Багдада, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракских медиков.
Ранее стало известно, что жертвами столкновений сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженных формирований его противников в Ираке стали 14 человек. Еще свыше 300 человек пострадали.
Бои проходят в Багдаде и Басре. Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Власти Ирака направили к правительственному кварталу в Багдаде подразделения вооруженных сил. Из-за столкновений в стране был введен комендантский час. Также нерабочим днем объявили 30 августа.
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