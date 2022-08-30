Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп призвал отменить результаты выборов 2020 года, победителем которых стал действующий глава Белого дома Джо Байден. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Он указал, что ФБР не стало проводить расследование историю с потерянным ноутбуком сына Байдена Хантера еще до выборов. По словам Трампа, если бы расследование состоялось, что американские граждане не стали бы голосовать за Джо Байдена. Также он отметил, что выборы сопровождались массовыми подтасовками и мошенничеством.

«Решение: объявить законного победителя или, это будет решение-минимум, объявить выборы 2020 года безнадежно скомпрометированными и немедленно провести перевыборы!», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президента США Джо Байден прокомментировал обыски ФБР в поместье у Трампа. Он подтвердил, что в ряде ситуаций глава Белого дома имеет право проводить работу с секретными документами вне служебных помещений. Байден добавил, что важно лишь обеспечить сохранность этих бумаг.