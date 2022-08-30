Багдад, , 01:22 — REGNUM Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем из-за столкновений сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженных формирований его политических противников, сообщается на сайте исполнительного органа.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее командование иракских вооруженных сил объявило о вводе комендантского часа на всей территории государства из-за ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа телеканал Al Arabiya передал, что в ходе столкновений в Ираке погибли 14 человек, в том числе двое военнослужащих. Еще более 300 человек получили ранения.

В Багдаде и Басре идут бои между бригадой «Сарая ас-Салям», которая подчиняется Муктаде ас-Садру, и отрядами шиитского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби». Стороны конфликта используют тяжелое вооружение. В столицу страны были введены армейские подразделения.

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