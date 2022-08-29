Багдад, 30 августа, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли, более 300 получили ранения в результате столкновений между сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра и его политическими конкурентами в Багдаде и ещё двух провинциях Ирака. Об этом 30 августа сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

В Багдаде и Басре идут бои между бригадой «Сарая ас-Салям», подчиняющейся ас-Садру, и формированиями народного ополчения шиитов «аль-Хашд аш-Шааби». Обе стороны используют тяжёлые пулемёты и миномёты.

В Багдад введены подразделения армии Ирака. Идут столкновения в «зелёной зоне» Багдада. Кроме того, протестующие ворвались в Республиканский дворец, где находится штаб-квартира правительства Ирака, однако позднее силовикам удалось вернуть контроль над зданием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протесты сторонников имама ас-Садра начались ещё в двух провинциях Ирака. Сам ас-Садр объявил о начале голодовки, которую собирается продолжать до прекращения насилия в стране.