Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за ситуацией в Ираке призывает стороны, которые вступили в конфликт в стране, избегать насилия, а также немедленно начать шаги к деэскалации. Об этом заявил журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

28 августа в Ираке вспыхнули демонстрации сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра, который потребовал проведения досрочных парламентских выборов. Акции переросли в беспорядки, в результате которых протестующие прорвались в правительственные здания, а после начались вооруженные столкновения.

По словам Дюжаррика, Гутерреш особенно обеспокоен сообщениями о гибели людей. Кроме того, генсек ООН считает, что стороны противостояния должны забыть о своих разногласиях и двигаться к переговорам о конструктивном взаимодействии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabiya передал, что в результате столкновений в Ираке погибли двое военнослужащих иракской армии.

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