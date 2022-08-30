Нейпьидо, , 00:55 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами столкновения двух грузовых автомобилей в регионе Мандалай в центральной части Мьянмы, сообщает пресс-служба региональной полиции.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что на лесной дороге столкнулась фура, перевозившая мешки с цементом, с легким грузовиком, перевозившим пассажиров. В результате столкновения грузовиков погибли девять человек, еще пятеро получили тяжелые травмы. В полиции уточнили, что все пострадавшие и погибшие находились в легком грузовике. Других подробностей о произошедшей аварии не приводится.

Согласно данным дорожно-транспортного управления Мьянмы, за минувший год в стране произошло 4158 ДТП. При этом в дорожных авариях в стране погибли 2075 человек, еще 5460 пострадали.