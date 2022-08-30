30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что киевские боевики предприняли неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях, понеся большие потери, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По имеющимся данным, в ходе боестолкновений киевские боевики потеряли 26 танков, 23 боевые машины пехоты и девять бронеавтомобилей. Кроме того, в небе было сбито два киевских штурмовика Су-25. Потери среди личного состава ВСУ перевалили за 560 военнослужащих. Российское командование уверено, что это самоубийственное наступление было спланировано в офисе главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленский, который лично отдал приказ отправить своих военных на убой.

Стоит отметить, что о наступлении киевских боевиков первым сообщило агентство Reuters, которое сослалось на заявление официального представителя оперативного командования «Юг» минобороны нацистского режима Натальи Гуменюк. Затем в информационном пространстве стал накачиваться пузырь, будто бы Киев наносит сокрушительные удары по российским позициям и якобы прорывается вглубь освобождённой территории. Как оказалось, всё это было чепухой, а наступление на деле обернулось катастрофическим провалом для киевского режима.

«Такими темпами нацистов раньше времени не останется», — предрекает Сергей А.

Многие пользователи пишут, что заранее можно было предугадать результаты таких «наступлений». Граждане уверены, что сквозь российские позиции не пройти ни одному нацисту.

«Не стоит ВСУ даже пытаться производить свои наступления, потому что наша армия их может в считанные мгновения подавить», — указывает Алина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский, очевидно, решил бросить на верную смерть самых неподготовленных среди недавно мобилизованных. Отсюда и вырисовываются такие огромные потери киевской стороны.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Даже звучит смешно. Какое там может быть наступление? Кто там мог наступать? Мобилизованные 5 минут назад? Хотя если это так, то это даже грустно. Просто тупо пушечное мясо на убой Зеленский послал. Неужели ему это с рук сойдёт?» — пишет Полина Ф.

Часть людей полагает, что это «наступление», обернувшееся в итоге катастрофой для Киева, тем не менее в нацистском телевизоре было представлено в качестве очередной победы гениального Зеленского и военного командования под его руководством.

«Зато в бандеровских СМИ уже хвастаются «победами» и крутят тупой постановочный ролик, в котором якобы русский солдат жалуется о том, как сильно его бомбят нацики. Смешно, конечно, но ведь на той стороне реально в такое верят», — отметил Сергуня Т.

«Сейчас быстренько Арестович подсуетится и станет рассказывать, что это всё хитрый план и перемога стала близка, как никогда. Хуторяне схавают», — считает Святослав С.

Алексей Арестович Официальное интернет-представительство президента Украины

Нашлись и те, кто призывают российское командование впредь работать на опережение, чтобы нацисты даже головы из окопов поднять боялись, не то что ходить в наступление.

«Это, конечно, хорошо, но всё же. Позволили врагу собрать войска, сконцентрировать свои силы, пригнать бронетехнику и пуститься в атаку. Почему зоркие глаза наших спутников не указали артиллерии, куда бить, чтобы предотвратить наступление бандеровцев?» — задаётся вопросом Иван Д.

Напомним, 29 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что киевские боевики предприняли неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях, понеся большие потери.