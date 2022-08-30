Багдад, , 00:34 — REGNUM Сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра вышли на протестные акции в двух иракских провинциях Кербела и Басра. Об этом 29 августа сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала, участники протестной акции начали штурмовать здание регионального парламента в Кербеле. На улицах Басры слышна стрельба, происходят столкновения между протестующими и силами безопасности.

Напомним, Ирак находится в состоянии политического кризиса. На парламентских выборах, которые состоялись в мае этого года, победил блок ас-Садра, но сформировать коалиционное правительство он не смог. Правительство начали формировать другие коалиционные силы, а блок ас-Садра подал в отставку, протестуя против такого исхода. Сторонники имама ас-Садра вышли на улицы в знак протеста. а также протестуя против выдвижения на пост премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани.

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